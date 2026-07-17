SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sensirion-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Sensirion-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sensirion-Aktie bei 86,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,614 Sensirion-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 845,53 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15,45 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Sensirion belief sich jüngst auf 1,16 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 fand der erste Handelstag der Sensirion-Aktie an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at