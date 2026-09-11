SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sensirion gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sensirion-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Sensirion-Anteile bei 123,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,810 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,48 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,52 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Sensirion eine Börsenbewertung in Höhe von 1,23 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Sensirion-Anteils fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Sensirion-Anteils lag damals bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at