Sensirion Aktie

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WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Profitable Sensirion-Anlage? 06.11.2026 10:03:30

SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sensirion-Aktien gewesen.

Sensirion-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sensirion-Aktie 130,80 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,453 Sensirion-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 75,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 779,82 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,20 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Sensirion eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. CHF. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Anteils auf 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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