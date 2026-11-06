Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Profitable Sensirion-Anlage?
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06.11.2026 10:03:30
SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Sensirion-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sensirion-Aktie 130,80 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,453 Sensirion-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 75,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 779,82 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,20 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Sensirion eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. CHF. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Anteils auf 45,15 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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