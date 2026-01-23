SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Sensirion-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sensirion-Anteile betrug an diesem Tag 108,80 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,919 Sensirion-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.01.2026 54,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59,80 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,04 Prozent verringert.

Sensirion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 934,98 Mio. CHF gelistet. Am 22.03.2018 wagte die Sensirion-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des Sensirion-Papiers bei 45,15 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at