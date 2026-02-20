SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sensirion eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 20.02.2023 wurde die Sensirion-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sensirion-Anteile betrug an diesem Tag 117,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,518 Sensirion-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 56,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 482,11 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,79 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Sensirion belief sich zuletzt auf 953,47 Mio. CHF. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Sensirion-Anteilsschein bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at