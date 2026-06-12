Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Rentable Sensirion-Anlage? 12.06.2026 10:03:55

SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sensirion-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Sensirion-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,932 Sensirion-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 583,88 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Papiers am 11.06.2026 auf 78,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,16 Prozent.

Der Sensirion-Wert an der Börse wurde auf 1,25 Mrd. CHF beziffert. Am 22.03.2018 wagte die Sensirion-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Sensirion-Anteils belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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