SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sensirion-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sensirion-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sensirion-Papier bei 58,50 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,094 Sensirion-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 988,03 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 29.01.2026 auf 57,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,20 Prozent abgenommen.

Sensirion war somit zuletzt am Markt 916,38 Mio. CHF wert. Der Sensirion-Börsengang fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at