Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Performance unter der Lupe
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sensirion-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sensirion-Papier bei 58,50 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,094 Sensirion-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 988,03 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 29.01.2026 auf 57,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,20 Prozent abgenommen.
Sensirion war somit zuletzt am Markt 916,38 Mio. CHF wert. Der Sensirion-Börsengang fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
30.01.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.01.26
|Media Release: Engineered for accuracy, built to endure: Sensirion announces highly intrinsically stable CO2 sensor (EQS Group)
|
27.01.26
|Medienmitteilung: Entwickelt für Präzision, gebaut für Langlebigkeit: Sensirion kündigt höchst langzeitstabilen CO2-Sensor an (EQS Group)
|
23.01.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: SPI schwächer (finanzen.at)