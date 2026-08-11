SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Lukrative SF Urban Properties-Anlage?
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 10 Jahren eingefahren
Die SF Urban Properties-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 84,01 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119,029 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 101,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 021,96 CHF wert. Mit einer Performance von +20,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
SF Urban Properties wurde am Markt mit 338,54 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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