SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren eingebracht

Das SF Urban Properties-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SF Urban Properties-Aktie an diesem Tag bei 88,00 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,364 SF Urban Properties-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SF Urban Properties-Papiere wären am 09.03.2026 1 238,64 CHF wert, da der Schlussstand 109,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,86 Prozent.
SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 365,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
