So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SF Urban Properties-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SF Urban Properties-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hat, hat nun 101,010 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SF Urban Properties-Papiers auf 100,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 151,52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,52 Prozent vermehrt.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 337,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at