SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Hochrechnung
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht
Am 23.12.2020 wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SF Urban Properties-Anteile betrug an diesem Tag 97,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,031 SF Urban Properties-Aktien im Depot. Die gehaltenen SF Urban Properties-Aktien wären am 22.12.2025 103,09 CHF wert, da der Schlussstand 100,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 3,09 Prozent.
SF Urban Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 334,02 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!