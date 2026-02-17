SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 97,00 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,309 SF Urban Properties-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 082,47 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 16.02.2026 auf 105,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,25 Prozent erhöht.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 349,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at