SF Urban Properties Aktie

SF Urban Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SF Urban Properties-Performance 17.02.2026 10:11:40

SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 97,00 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,309 SF Urban Properties-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 082,47 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 16.02.2026 auf 105,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,25 Prozent erhöht.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 349,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SF Urban Properties AG

mehr Nachrichten