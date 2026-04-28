SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,20 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 108,460 SF Urban Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 102,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 062,91 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,63 Prozent erhöht.

Am Markt war SF Urban Properties jüngst 342,34 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at