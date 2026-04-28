SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Frühe Investition
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,20 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 108,460 SF Urban Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 102,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 062,91 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,63 Prozent erhöht.
Am Markt war SF Urban Properties jüngst 342,34 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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