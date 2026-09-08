SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SF Urban Properties-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 85,68 CHF wert. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,167 SF Urban Properties-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 116,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 100,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,71 Prozent.

SF Urban Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 338,65 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at