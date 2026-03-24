SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in SF Urban Properties-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das SF Urban Properties-Papier an diesem Tag 79,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,259 SF Urban Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 106,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,13 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 356,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at