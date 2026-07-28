SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SF Urban Properties-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SF Urban Properties-Anteile an diesem Tag 89,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,124 SF Urban Properties-Aktien im Depot. Die gehaltenen SF Urban Properties-Anteile wären am 27.07.2026 114,04 CHF wert, da der Schlussstand 101,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,04 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von SF Urban Properties belief sich zuletzt auf 338,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at