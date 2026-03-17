SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SF Urban Properties-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 98,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 102,041 SF Urban Properties-Anteilen. Die gehaltenen SF Urban Properties-Papiere wären am 16.03.2026 11 071,43 CHF wert, da der Schlussstand 108,50 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,71 Prozent gesteigert.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 363,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at