SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.06.2023 wurden SF Urban Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SF Urban Properties-Aktie an diesem Tag bei 85,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 117,647 SF Urban Properties-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.06.2026 11 600,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 98,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,00 Prozent.

SF Urban Properties war somit zuletzt am Markt 329,87 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at