SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|SF Urban Properties-Investition im Blick
|
31.03.2026 10:03:49
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor einem Jahr abgeworfen
SF Urban Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 100,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,000 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 015,00 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 30.03.2026 auf 101,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,50 Prozent gesteigert.
SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 343,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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