SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Lohnender SF Urban Properties-Einstieg?
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02.06.2026 10:04:20
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SF Urban Properties-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 85,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,696 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 164,91 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 01.06.2026 auf 99,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,49 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties bezifferte sich zuletzt auf 333,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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