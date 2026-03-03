SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SF Urban Properties-Anteile an diesem Tag bei 99,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das SF Urban Properties-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,002 SF Urban Properties-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,21 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 02.03.2026 auf 106,00 CHF belief. Mit einer Performance von +6,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 354,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at