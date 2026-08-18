SF Urban Properties Aktie

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WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

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SF Urban Properties-Performance im Blick 18.08.2026 10:03:34

SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,010 SF Urban Properties-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 100,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,52 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 101,52 CHF, was einer positiven Performance von 1,52 Prozent entspricht.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 336,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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