SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SF Urban Properties-Investment gewesen.

Am 06.10.2016 wurde die SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,12 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,479 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 1 159,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,94 Prozent angezogen.

Alle SF Urban Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 340,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at