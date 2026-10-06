SF Urban Properties Aktie

SF Urban Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 06.10.2026 10:03:24

SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SF Urban Properties-Investment gewesen.

Am 06.10.2016 wurde die SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,12 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,479 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 1 159,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,94 Prozent angezogen.

Alle SF Urban Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 340,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SF Urban Properties AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SF Urban Properties AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SF Urban Properties AG 101,00 0,00% SF Urban Properties AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen