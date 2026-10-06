SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Frühe Investition
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.10.2016 wurde die SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,12 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,479 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 1 159,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,94 Prozent angezogen.
Alle SF Urban Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 340,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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