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SF Urban Properties Aktie

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WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

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Lohnender SF Urban Properties-Einstieg? 03.11.2026 10:03:41

SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SF Urban Properties-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SF Urban Properties-Anteile an diesem Tag 86,88 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hat, hat nun 115,105 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 086,05 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 02.11.2026 auf 105,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,86 Prozent.

Der Börsenwert von SF Urban Properties belief sich zuletzt auf 347,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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