SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Lukrative SF Urban Properties-Anlage?
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12.05.2026 10:04:15
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 12.05.2021 wurde die SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SF Urban Properties-Aktie an diesem Tag bei 98,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,152 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 100,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 015,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties bezifferte sich zuletzt auf 335,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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