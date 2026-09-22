SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SF Urban Properties-Anteile an diesem Tag bei 86,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 116,279 SF Urban Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 100,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 686,05 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,86 Prozent.

SF Urban Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 338,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at