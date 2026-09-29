SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in SF Urban Properties eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 100,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,000 SF Urban Properties-Papier. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,50 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 28.09.2026 auf 102,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,50 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte SF Urban Properties einen Börsenwert von 343,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at