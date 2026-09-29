SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Lohnender SF Urban Properties-Einstieg?
|
29.09.2026 10:03:33
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 100,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,000 SF Urban Properties-Papier. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,50 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 28.09.2026 auf 102,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,50 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte SF Urban Properties einen Börsenwert von 343,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SF Urban Properties AG
Analysen zu SF Urban Properties AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SF Urban Properties AG
|101,50
|-0,98%