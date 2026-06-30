SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Langfristige Investition
|
30.06.2026 10:03:52
SPI-Papier SFS-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in SFS vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SFS-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SFS-Papiers betrug an diesem Tag 133,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SFS-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,751 SFS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 133,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,53 Prozent.
Jüngst verzeichnete SFS eine Marktkapitalisierung von 5,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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