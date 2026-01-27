SPI-Papier SFS-Aktie: Hätte sich eine SFS-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SFS gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SFS-Anteile bei 114,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 87,260 SFS-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 10 052,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 115,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,52 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte SFS einen Börsenwert von 4,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at