SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Rentable SFS-Investition?
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SFS-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 108,225 SFS-Aktien im Depot. Die gehaltenen SFS-Aktien wären am 05.01.2026 12 251,08 CHF wert, da der Schlussstand 113,20 CHF betrug. Mit einer Performance von +22,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der SFS-Wert an der Börse wurde auf 4,23 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|SFS AG
|120,80
|0,17%
