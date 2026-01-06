SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

Rentable SFS-Investition? 06.01.2026 10:03:44

SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SFS-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SFS-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 108,225 SFS-Aktien im Depot. Die gehaltenen SFS-Aktien wären am 05.01.2026 12 251,08 CHF wert, da der Schlussstand 113,20 CHF betrug. Mit einer Performance von +22,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der SFS-Wert an der Börse wurde auf 4,23 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

