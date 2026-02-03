SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lohnender SFS-Einstieg?
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingefahren
SFS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SFS-Papier bei 111,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,898 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 114,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,33 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,33 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 4,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
