SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender SFS-Einstieg? 03.02.2026 10:04:03

SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in SFS-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

SFS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SFS-Papier bei 111,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,898 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 114,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,33 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 4,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFS AG

mehr Nachrichten