SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|SFS-Performance im Blick
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 23.06.2023 wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SFS-Aktie betrug an diesem Tag 114,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 87,719 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.06.2026 11 684,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 16,84 Prozent gestiegen.
Insgesamt war SFS zuletzt 5,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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