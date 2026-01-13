SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lukrative SFS-Investition?
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die SFS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SFS-Papier bei 106,70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in SFS-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,937 SFS-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.01.2026 107,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 115,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 7,78 Prozent.
Der SFS-Wert an der Börse wurde auf 4,49 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
