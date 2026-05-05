SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lukrativer SFS-Einstieg?
|
05.05.2026 10:03:51
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 05.05.2021 wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SFS-Anteile betrug an diesem Tag 117,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,518 SFS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 013,63 CHF, da sich der Wert eines SFS-Anteils am 04.05.2026 auf 119,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 1,36 Prozent.
Jüngst verzeichnete SFS eine Marktkapitalisierung von 4,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AG
|
10:03
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.04.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Dividendenpolitik: So viel Dividende zahlt SPI-Wert SFS an Anleger (finanzen.at)
|
22.04.26
|SFS Annual General Meeting Approves All Proposals (EQS Group)
|
22.04.26
|SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge (EQS Group)
|
21.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu SFS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SFS AG
|130,00
|2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.