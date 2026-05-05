SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SFS-Investment gewesen.

Am 05.05.2021 wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SFS-Anteile betrug an diesem Tag 117,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,518 SFS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 013,63 CHF, da sich der Wert eines SFS-Anteils am 04.05.2026 auf 119,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 1,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete SFS eine Marktkapitalisierung von 4,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at