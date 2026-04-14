SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SFS-Aktie statt. Diesen Tag beendete die SFS-Aktie bei 71,65 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hat, hat nun 13,957 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.04.2026 auf 121,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 694,35 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,43 Prozent gesteigert.

SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,74 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at