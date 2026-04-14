SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Profitabler SFS-Einstieg?
|
14.04.2026 10:03:52
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SFS-Aktie statt. Diesen Tag beendete die SFS-Aktie bei 71,65 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hat, hat nun 13,957 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.04.2026 auf 121,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 694,35 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,43 Prozent gesteigert.
SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,74 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AG
|
14.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.04.26
|SFS acquires German supplier of fastening systems for flat roofs (EQS Group)
|
01.04.26
|SFS übernimmt deutschen Anbieter von Flachdach-Befestigungssystemen (EQS Group)
|
31.03.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte eine SFS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in SFS von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.03.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: Wäre ein SFS-Investment vor 5 Jahren inzwischen rentabel? (finanzen.at)