SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Investmentbeispiel
|
12.05.2026 10:04:15
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die SFS-Aktie investierten, hätten nun 144,928 Anteile im Besitz. Die gehaltenen SFS-Papiere wären am 11.05.2026 17 855,07 CHF wert, da der Schlussstand 123,20 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +78,55 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 4,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AG
|
12.05.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.05.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.04.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Dividendenpolitik: So viel Dividende zahlt SPI-Wert SFS an Anleger (finanzen.at)
|
22.04.26