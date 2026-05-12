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SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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Investmentbeispiel 12.05.2026 10:04:15

SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die SFS-Aktie investierten, hätten nun 144,928 Anteile im Besitz. Die gehaltenen SFS-Papiere wären am 11.05.2026 17 855,07 CHF wert, da der Schlussstand 123,20 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +78,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 4,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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