SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lukrative SFS-Anlage?
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07.07.2026 10:03:50
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,663 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 136,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 997,07 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,71 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 5,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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