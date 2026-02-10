SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

Rentables SFS-Investment? 10.02.2026 10:04:07

SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie gebracht.

Am 10.02.2021 wurde die SFS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die SFS-Aktie bei 114,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SFS-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,726 SFS-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 073,30 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 09.02.2026 auf 123,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,33 Prozent.

SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,76 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

