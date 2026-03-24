SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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SFS-Investment im Blick 24.03.2026 10:03:41

SPI-Papier SFS-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in SFS von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in SFS-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 24.03.2025 wurde die SFS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die SFS-Aktie bei 116,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,562 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 993,15 CHF, da sich der Wert einer SFS-Aktie am 23.03.2026 auf 116,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 0,68 Prozent weniger wert.

Der SFS-Wert an der Börse wurde auf 4,51 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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