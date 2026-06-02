SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lukratives SFS-Investment?
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02.06.2026 10:04:20
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SFS-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SFS-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 128,20 CHF. Bei einem SFS-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,003 SFS-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 781,59 CHF, da sich der Wert einer SFS-Aktie am 01.06.2026 auf 125,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,18 Prozent abgenommen.
SFS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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