WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

SFS-Anlage unter der Lupe 23.12.2025 10:03:42

SPI-Papier SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen SFS-Investment verdienen können.

Am 23.12.2015 wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 69,80 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die SFS-Aktie investierten, hätten nun 14,327 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 107,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 544,41 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,44 Prozent.

SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,18 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

