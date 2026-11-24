Vor Jahren in SFS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.11.2016 wurde die SFS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,263 SFS-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 144,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,32 CHF wert. Mit einer Performance von +82,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war SFS zuletzt 5,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at