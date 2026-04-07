SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|SFS-Performance im Blick
|
07.04.2026 10:03:42
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SFS-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die SFS-Aktie bei 121,70 CHF. Bei einem SFS-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,822 SFS-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (118,00 CHF), wäre die Investition nun 96,96 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 3,04 Prozent.
Insgesamt war SFS zuletzt 4,59 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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