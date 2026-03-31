SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Rentables SFS-Investment?
|
31.03.2026 10:03:49
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte eine SFS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 118,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 84,459 SFS-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 116,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 847,97 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,52 Prozent eingebüßt.
SFS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AG
|
10:03
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte eine SFS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in SFS von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.03.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: Wäre ein SFS-Investment vor 5 Jahren inzwischen rentabel? (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|SFS beweist Resilienz im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
06.03.26
|SFS proves resilience in financial year 2025 (EQS Group)
Analysen zu SFS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SFS AG
|127,40
|1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.