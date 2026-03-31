SFS Aktie

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WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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Rentables SFS-Investment? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte eine SFS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren SFS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 118,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 84,459 SFS-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 116,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 847,97 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,52 Prozent eingebüßt.

SFS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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