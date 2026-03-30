SPI-Papier SGS SA-Aktie: Die SGS SA-Dividende im Detail

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich SGS SA-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel SGS SA am 26.03.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF auszuschütten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. 222,00 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,25 Prozent.

SGS SA-Aktie mit Dividendenrendite

Der SGS SA-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 85,04 CHF in den Feierabend. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den SGS SA-Anteilsschein. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der SGS SA-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist die SGS SA-Aktie eine Dividendenrendite von 3,52 Prozent auf. Damit ergab sich für die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Renditenhistorie zeigt.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von SGS SA via SIX SX 5,25 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 19,42 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

SGS SA- Dividendenerwartung

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 3,19 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 3,77 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu SGS SA

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens SGS SA beträgt aktuell 16,193 Mrd. CHF. Das SGS SA-KGV beträgt aktuell 26,12. Der Umsatz von SGS SA betrug in 2025 6,945 Mrd. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 3,48 CHF.

Redaktion finanzen.at