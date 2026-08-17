SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|SGS SA-Anlage im Blick
|
17.08.2026 10:04:12
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die SGS SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 86,32 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,585 SGS SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 093,84 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 14.08.2026 auf 94,42 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,38 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von SGS SA belief sich jüngst auf 18,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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