SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SGS SA-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SGS SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SGS SA-Anteile bei 85,78 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 116,577 SGS SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 88,88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 361,39 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,61 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 17,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at