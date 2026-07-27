SGS Aktie

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WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Lukrative SGS SA-Investition? 27.07.2026 10:04:12

SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das SGS SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SGS SA-Aktie bei 84,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SGS SA-Aktie investiert, befänden sich nun 11,905 SGS SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 93,38 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 111,67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 11,17 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 18,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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