SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Langfristige Anlage
|
03.08.2026 10:03:45
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83,14 CHF. Bei einem SGS SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 120,279 SGS SA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 520,33 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 31.07.2026 auf 95,78 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,20 Prozent gesteigert.
Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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