SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SGS SA-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das SGS SA-Papier bei 91,62 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 109,146 SGS SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 103,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 247,54 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,48 Prozent.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich jüngst auf 20,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at